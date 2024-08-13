Спустя неделю после начала масштабного вторжения ВСУ на территорию сопредельной Курской области украинский узурпатор Зеленский заявил о наличии некоего «гуманитарного плана для территории проведения операции».
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