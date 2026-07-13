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Невролог Демьяновская отнесла плаксивость без причины к симптомам депрессии

Невролог Демьяновская отнесла плаксивость без причины к симптомам депрессии

Плаксивость не всегда указывает на проблемы с психическим здоровьем. Однако если человек часто плачет без видимой причины, это может быть признаком заболевания, сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

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