Невролог Демьяновская отнесла плаксивость без причины к симптомам депрессии

Плаксивость не всегда указывает на проблемы с психическим здоровьем. Однако если человек часто плачет без видимой причины, это может быть признаком заболевания, сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.
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