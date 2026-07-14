Lada Azimut, Vesta и Iskra получат новые моторы

Моторы нового поколения для автомобилей Lada Azimut, Vesta и Iskra будут иметь ряд улучшений. Среди них — измененная камера сгорания в поршне, что позволит снизить массу двигателя и улучшить его характеристики.
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