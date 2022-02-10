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Газпром - что можно покурить за 470 миллионов рублей

Газпром - что можно покурить за 470 миллионов рублей

автор Venefica Наш гражданин, узнав порою о некоторых управленческих решениях и закупках, тщетно задается вопросом "Да что же это все они такое курят?", и я решила провести такое маленькое-маленькое, но очень любопытное исследование этого вопроса, тем более, что засекреченные поставщики подразделения "Газпрома" - ООО "Газпром Питание" и воистину щедрая госзакупка закупка более 58 тысяч пачек очень вредного продукта - сигарет за поразительную сумму в 470 миллионов рублей вызвала немало вопросов.

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