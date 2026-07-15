Трёхметровый Цыпа, аквагрим, танцы с Лео и Тигом: телеканал «МУЛЬТ» представляет развлекательную программу на VK Fest в Москве

18 и 19 июля телеканал «МУЛЬТ» примет участие в VK Fest на ВДНХ. В зоне «Семья» с 12:00 до 18:00, на станции аквагрима, которую развернёт телеканал, юным гостям предстоит преобразиться: мастер будет превращать всех желающих в Кешу, Тучку, Бублика, Пинки и других любимых анимационных героев.