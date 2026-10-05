"Кредит взяла": десятки семей стали жертвами мебельного мошенника из Челябинска

"112" В Челябинской области стартовало первое заседание по делу о крупной мебельной афере. Десятки семей заказали в фирме Даниила Новоселова кухонные гарнитуры: отдали сотни тысяч рублей, послушно ждали оговоренные сроки, вот только мебель так и не приехала, а сам бизнесмен перестал отвечать на звонки.