Полный привод и зимний пакет: раскрыты комплектации кроссовера российской сборки

У кроссовера Tenet Plus L6 будет две комплектации – базовая «Элегант» и более продвинутая «Ультра». Tenet Plus L6 – это локализуемая на одном из заводов «АГР» копия Lepas L6, фактически экспортная версия Chery Fulwin T7.
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