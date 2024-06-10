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Obsidian Entertainment показала новые скриншоты Avowed и раскрыла возможную дату выхода RP...

Obsidian Entertainment показала новые скриншоты Avowed и раскрыла возможную дату выхода RP...

Obsidian Entertainment показала новые скриншоты Avowed и раскрыла возможную дату выхода RPG для ПК и Xbox Series X|SНе исключено, что это настоящая дата релиза, однако на прошедшей Xbox Games Showcase 2024 о ней было сказано ни слова.

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