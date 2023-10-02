Xesame открывает дверь в будущее мобильных компонентов Имя компании Xesame, заним...

Xesame открывает дверь в будущее мобильных компонентовИмя компании Xesame, занимающейся поставкой запчастей для мобильных устройств, пока малоизвестно в России, хотя она уже успела завоевать популярность в других регионах мира.
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