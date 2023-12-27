Южноуральцам рассказали, как в новогодние каникулы будет работать ГАИ

В Госавтоинспекции рассказали, когда не стоит пытаться к ним попасть в новогодние выходные. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение в регистрационных подразделениях ведомства жители Южного Урала смогут 3, 4 и 5 января.