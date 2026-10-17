В ЯНАО за пропаганду радикального ислама ФСБ задержало водителя автобуса Водитель-мигрант включил пассажирам в салоне ролик запрещенной террористической организации.
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такой на автобусе пассажиров под убийство поведет
Опыт сосуществования с мигрантами в Европе перед глазами, а если к нам канализируют всех кто не устраивает местных властей во всём Чуркистане, а мы их всех покорно принимаем то значит скоро у нас будет как в Европе погромы, резня местных и тому подобные невесёлые вещи, а это может означать только одно несмотря на типа противостояния с западом нас уже встроили в глобальный мир и глобалисты решили уничтожить Россию как государство с помощью замены местного непокорного славянского населения на сами знаете кого и с помощью войны с самыми близкими по генотипу народами проредить всех славян
Какие же у нас слабые наказания.
Откуда приехал? Какая разница откуда приехал, закопайте там, где нашли.
Главный вопрос в том что они совершенно не боятся таким образом себя вести! Когда попадают в полицию всё меняется сразу! Извинения и публичное раскаяние ! Вопрос?- а почему не боятся актуален! Значит везде отношение к ним нормируется сверху! Как раз поэтому и органы правопорядка встают в раскоряку! Исправить положение можно только когда потребуют с самого верха навести порядок! Представление о нём,-( о порядке)- не понятно пока! Оно до сих пор размыто! Вроде прямого нарушения закона нет ,а значит и для реакции нет повода!
за разжигание межнациональной розни выдворить этого водителя с территории России без права на возвращение его и его родственников до 12 колена-предварительно сняв с него био-генетические данные и депортацию производить за его счет-лишив гражданства рОССИИ!
Так уже треть населения города Котельники составляют мигранты, 70% из них — лица с российским паспортом, среди которых значительная часть натурализованных представителей Средней Азии. Некоторые факты: Регулярно происходят инциденты с участием мигрантов, нарушающих законодательство РФ, в том числе нападения и угрозы расправы, в том числе по отношению к женскому полу и детям. Выходцы из Средней Азии адаптируют городскую среду под свои потребности: в городе действуют десятки нелегальных хостелов, открываются этнические бордели и незаконные молельные дома. Засилье мигрантов приводит к дерусификации школ: в некоторых классах уже полностью отсутствуют учащиеся русского происхождения. Одной из главных причин засилья мигрантов в Котельниках является рынок «Садовод», на территории которого реализуется различная запрещённая продукция.