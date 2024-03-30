Спецназ уничтожил американский БТР М113 с десантом под Артёмовском (ВИДЕО)

Американский БТР М113 с десантом уничтожен нашими спецназовцами под Артёмовском. 58-й батальон спецназа метким ударом противотанковой управляемой ракеты в районе Ивановского с дальней дистанции уничтожил американский БТР М113 вместе с украинским десантом на борту.