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Спецназ уничтожил американский БТР М113 с десантом под Артёмовском (ВИДЕО)

Спецназ уничтожил американский БТР М113 с десантом под Артёмовском (ВИДЕО)

Американский БТР М113 с десантом уничтожен нашими спецназовцами под Артёмовском. 58-й батальон спецназа метким ударом противотанковой управляемой ракеты в районе Ивановского с дальней дистанции уничтожил американский БТР М113 вместе с украинским десантом на борту.

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