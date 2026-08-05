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Зумеры отдают треть бюджета за готовую еду и кофе

Зумеры отдают треть бюджета за готовую еду и кофе

Для молодежи важнее ежедневный комфорт, гибкость и впечатления, чем накопление на "большие вещи" Около 70% доходов людей поколения Z уходит на поддержание бытового комфорта, рассказала в интервью "Абзацу" кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

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