Зумеры отдают треть бюджета за готовую еду и кофе

Для молодежи важнее ежедневный комфорт, гибкость и впечатления, чем накопление на "большие вещи" Около 70% доходов людей поколения Z уходит на поддержание бытового комфорта, рассказала в интервью "Абзацу" кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.