Зумеры отдают треть бюджета за готовую еду и кофе

Для молодежи важнее ежедневный комфорт, гибкость и впечатления, чем накопление на "большие вещи" Около 70% доходов людей поколения Z уходит на поддержание бытового комфорта, рассказала в интервью "Абзацу" кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии