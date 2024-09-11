Главная причина пожаров – человеческий фактор

С 7 до 21 сентября в Архангельской области объявлен особый противопожарный режим. И в этот день в лесах области было зафиксировано десять лесных пожаровПочти летняя погода, которая установилась в начале нынешней осени, радует жителей области, которые устремились в лес за грибами и ягодами.