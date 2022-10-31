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Поддержавших спецоперацию Волочкову и Джигурду поставили в один ряд со сбежавшей Пугачевой

Поддержавших спецоперацию Волочкову и Джигурду поставили в один ряд со сбежавшей Пугачевой

Круглый стол «Мобилизация культуры, или Культура отмены» пошел накануне в Москве. Во время мероприятия российские знаменитости и политики обсудили судьбу звезд, которые выступили против начала специальной операции и покинули Родину, пишет CT News Мероприятие открылось показом постера, на котором были изображены артисты, выступившие с критикой СВО.

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