Поддержавших спецоперацию Волочкову и Джигурду поставили в один ряд со сбежавшей Пугачевой

Круглый стол «Мобилизация культуры, или Культура отмены» пошел накануне в Москве. Во время мероприятия российские знаменитости и политики обсудили судьбу звезд, которые выступили против начала специальной операции и покинули Родину, пишет CT News Мероприятие открылось показом постера, на котором были изображены артисты, выступившие с критикой СВО.