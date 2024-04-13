«После нас хоть потоп». Почему у западных лидеров поголовно нет детей?

Вчера 2,2K прочитали Кто эти странные люди, которые продолжают мерзнуть в холодных домах, платят бешеные деньги за энергоресурсы, терпят наплыв мигрантов? «Северный поток - 2» взорвали, лишь бы не покупать дешевый газ у России, а брать на стороне втридорога.