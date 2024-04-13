Вчера 2,2K прочитали Кто эти странные люди, которые продолжают мерзнуть в холодных домах, платят бешеные деньги за энергоресурсы, терпят наплыв мигрантов? «Северный поток - 2» взорвали, лишь бы не покупать дешевый газ у России, а брать на стороне втридорога.
«После нас хоть потоп». Почему у западных лидеров поголовно нет детей?
Комментарии
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Андрей Шурканцев
А у биороботов детей и не может быть.... Тем более у них и с программным обеспечением постоянные сбои... .
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14 час.
АШ
Андрей Шурканцев
Почти всё мужское правительство Европы можно характеризовать одним словом: - https://youtu.be/jMDUMwPeLp4
Пидораз (Криминальный квартет)
YouTube
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14 час.
Анатолий Шашин
Согласен... Никто не объяснил педикам куда и что совать... Мож попробовать трюк с розеткой???
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14 час.
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