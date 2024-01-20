Армия Израиля обнаружила в Хан-Юнисе туннель, в котором удерживали заложников

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные обнаружили в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по их данным, палестинские радикалы из движения ХАМАС удерживали заложников.
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