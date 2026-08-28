Автоэксперт Ревин назвал правила подготовки авто к осенней эксплуатации

Осень — не только время листопада и дождей, но и серьёзное испытание для любого автомобиля. Перепады температур, сырость, гололед и короткий световой день беспощадно выявляют слабые места, которые летом могли казаться мелочью, отмечает эксперт журнала «За рулём» Алексей Ревин.