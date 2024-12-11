Эксперт Краснов рассказал об опасности бензина АИ-92 для китайских машин

Производители автомобилей из Поднебесной практически прямо занимаются "популизмом".Автоэксперт Артём Краснов поделился информацией о том, что некоторые китайские производители двигателей допускают использование бензина марки АИ-92 вместо рекомендованного европейскими производителями АИ-95 и АИ-98.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии