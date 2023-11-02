Восстановление экономики: Улучшение финансовых результатов листинговых компаний и надежды на активный рынок акций в 2024

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Все больше компаний, котирующихся на бирже в Китае, опубликовали свои отчеты о финансовых результатах за третий квартал, которые указывают на значительное улучшение по сравнению со вторым кварталом, а восстановление экономики Китая набирает темпы.