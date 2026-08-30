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Татар-информ

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Песков допустил обсуждение энергетики на встрече Путина и Си Цзиньпина

Песков допустил обсуждение энергетики на встрече Путина и Си Цзиньпина

Сотрудничество России и Китая в энергетике постоянно обсуждается на переговорах двух стран, при этом каждая сторона отстаивает собственные интересы.

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