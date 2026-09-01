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Владимирские новости

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С 2026 года в России введут обязательный учёт домашней птицы, верблюдов и оленей

С 2026 года в России введут обязательный учёт домашней птицы, верблюдов и оленей

Владельцы подворий с более чем 10 голов птицы должны встать на учёт до сентября 2026 года, с меньшим количеством — до 2029 года.

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