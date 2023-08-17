Путин собирается провести экстренное совещание об ужесточении валютного контроля

Президент РФ Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля, пишет Коммерсант со ссылкой на Financial Times (FT).
Президент РФ Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля, пишет Коммерсант со ссылкой на Financial Times (FT).
Свежие комментарии