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Почему пауки полезны

Почему пауки полезны

Пауки приносят больше пользы, чем вреда, так как поедают вредных насекомых, рассказал зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов.

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