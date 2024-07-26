Представители Запада высказали неожиданное мнение относительно границ Украины Ирэн ОрлонскаяПо мнению бывшего главы Федеральной службы по защите Конституции Германии Ханса-Георга Маасена, украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит взять во внимание предлагаемую им версию реальности и пересмотреть стратегию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии