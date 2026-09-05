Черданцев о судействе в РПЛ: «Сложилась нездоровая ситуация. У ВАР излишние полномочия – ошибочная тенденция. В Серии А не было ни одного просмотра ВАР в 1-м туре»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации с судейством в РПЛ . «Я давно работаю в этой индустрии, футбол смотрю давно и комментирую, и считаю, что конкретно в России сложилась нездоровая ситуация.