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Черданцев о судействе в РПЛ: «Сложилась нездоровая ситуация. У ВАР излишние полномочия – ошибочная тенденция. В Серии А не было ни одного просмотра ВАР в 1-м туре»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации с судейством в РПЛ . «Я давно работаю в этой индустрии, футбол смотрю давно и комментирую, и считаю, что конкретно в России сложилась нездоровая ситуация.

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