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МОСИНФОРМ

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В кинопарке «Москино» создают фильмы с помощью 3D‑моделей и VR-технологий

В кинопарке «Москино» создают фильмы с помощью 3D‑моделей и VR-технологий

Современное оборудование кинопарка «Москино», подведомственного столичному Департаменту культуры, позволяет съемочным командам сосредоточиться на производстве фильмов и не тратить время на поиск необходимого инструментария.

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