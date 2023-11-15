Беженцев из сектора Газа разместили в подмосковном Волоколамске

У 11 вынужденных переселенцев обнаружен ковид – они госпитализированы.Как ранее сообщал Царьград, Московская область будет размещать беженцев из Палестины, которых в россии не встретили родные или близкие.
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