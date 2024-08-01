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Регион 29

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В Архангельске пройдут «Русские сезоны» Сергея Дягилева

В Архангельске пройдут «Русские сезоны» Сергея Дягилева

Впервые показанные миру более ста лет назад в Париже балеты «Жар-птица» и «Шахерезада», восстановленные хореографом Андрисом Лиепой, будут удивлять жителей столицы Поморья уже этой осенью на сцене Архангельского драматического театра.

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