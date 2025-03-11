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В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте задержан в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) «за преступления против человечности», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Manila Bulletin.

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