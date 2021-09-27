Презираемые Путиным советские "галоши" до сих пор пользуются спросом на Западе

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПрезираемые Путиным советские "галоши" до сих пор пользуются спросом на Западе автор - Советский патриот Напомню еще раз анамнез "болезни" Путина. Болезни под названием ненависть ко всему советскому.Вернуться к статье5211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейЧеловек, который своей жизнью, образованием обязан СССР, получивший от страны бесплатно! все блага.. Который давал клятву Советскому народу...и так плюющий в наше прошлое, в нашу историю, в наших дедов и отцов.., в будущее наших детей и внуков, разграбивший страну, наплодивший миллиардеров и много миллионную прослойку нищих россиян..Имеет ли он моральное и юридическое право плевать нам в лицо..?GrandadТуалеты для космических полетов американцы покупают у нас. Свои сделать никак не могут. И только сейчас заявили, что прекращают закупать у нас ракетные двигатели РД. Но такие заявления уже были неоднократно.Евгений Кислинскийавтор, болеет фанатизмом. и скрывает действительную информацию, возможно, что на западе помнят и ценят советские товары, только потому что, на экспорт советские товары шли по совершенно другому ГОСТу, в корне отличающиеся качеством выпускаемой продукции, от той которая шла на внутренний рынок. так что высказанное ВВ Путиным соответствует действительности, в СССР действительно на внутреннем рынке самые качественные были только галоши.GrandadПутин говорил не о внутреннем рынке, а о неумении выпускать продукцию сложнее галош.Евгений Кислинскийознакомьтесь с высказыванием Путина по этому поводу более подробней, вам пригодится, сказано было не о сложности, продукции, а о КАЧЕСТВЕ, продукции, которая поступала в "народное хозяйство" и повторюсь самая качественная продукция были галоши.Ирина КотоваГалошики- самая необходимая и любимая обувка в сырое и холодное время года, вот правда, люблю, калоши настоящие, красивые, блестящие!ОЛЕГ VinogradovАга , значит всё-таки делали и продавали ? Вот она действительность!ОЛЕГ VinogradovЭто да! Нонешние галоши очень плОхи,- пластик , который трескается , вкладка моментально сваливается и протирается... Гавно! Но презик об этом ,конечно, не знает? Да чё там про галоши ,если 7-летняя война и северная война один хрен?Александр КондрашовСомневаюсь в вашем знании ГОСТов. Там просто ужесточались требования к комплектации и приемке изделия. Но это обычное дело, вы, собираясь в театр или в гости, также приодеваетесь! Марку нужно было держать, что и делали! Потому и не краснели за свои экспортные товары. А то, что написали, своему деду, бабушке и родителям зачитайте...Александр КондрашовНу да, выпускаемые космические корабли Союз, Восток, автоматизированный Буран были технологически значительно проще...sawa beliСердюков много выпустил,вместе с Васильевой.надо у него спроситьСемен БорисовМы-то знаем – Россия как гибла, так и будет продолжать гибнуть. Готовы выслушать леденящую душу историю про поедание последних ёжиков в Подмосковье? Тогда понеслась!... На верфях ОСК заложены сразу шесть новых боевых кораблей: два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»; два корвета проектов 20380 «Грозный» и 20385 «Буйный»; две подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») «Можайск» и «Якутск». Они должны сменить боевые машины, устаревшие физически и морально. Корпорация «Московский институт теплотехники» приступила к испытаниям транспортной монорельсовой системы, которая будет использовать технологию магнитной левитации (магнитной подушки). Данный тип транспорта является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» ведет работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта. РОСС — Российская орбитальная служебная станция. (Надо предложить добавить впереди «ВЕЛИКО») На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов. Космонавты будут летать на РОСС вахтовым методом, а инфраструктура станции сможет обслуживать орбитальные аппараты. На Балаковской АЭС провели испытания гермооболочки реакторного отделения. Уникальность операции заключалась в том, что такая проверка впервые проводилась под давлением в 4 раза выше, чем в ходе предыдущих проверок. Проведенные испытания подтвердили высокую надежность защитной оболочки второго энергоблока станции. Новые медицинские аппараты-комплексы LifeStream HEPAR и LifeStream ECMO, позволяющие реанимировать пациентов с внезапной остановкой сердца и легочной недостаточностью, презентовало тульское НПО «Сплав». Также оборудование способно поддерживать жизнеспособность трансплантатов как в теле пациента-донора, так и вне организма. Концерн Радиоэлектронные технологии представил оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных на отечественном процессоре. Изготовлен опытный образец изделия, выработана оптимальная конфигурация, обеспечивающая высокую производительность оборудования, возможность обработки и передачи большого объема данных. Новейший малогабаритный комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия создан новосибирскими учеными в Институте прикладной физики. Малогабаритный комплекс выстреливаемых помех (МГК ВП КТ-60) предназначен для защиты катеров от оружия ближнего боя и высокоточного оружия с системами наведения, работающими в инфракрасном, видимом и лазерном диапазонах длин волн. Одна выстреливаемая граната создает завесу площадью 100 кв. м на удалении от 70 до 100 м от защищаемого объекта. Холдинг Росэлектроника представил новый роботизированный комплекс для тушения пожаров с технологией машинного обучения. Высокая эффективность устройства при компактных габаритах позволяет применять его на кораблях, буровых платформах и любых других промышленных объектах. Комплекс состоит из стационарного пожарного робота, телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес устройства – 18 кг. Ученые Сколтеха и Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского разработали новый экономичный метод для визуализации кровотока в сосудах головного мозга. Он позволяет с высокой точностью создать карту сосудов по движению отдельных эритроцитов, причем без использования токсичных красителей и дорогостоящей генной инженерии. В основе метода сочетание оптической микроскопии и обработки изображений. Концерн Радиоэлектронные технологии представил портативную метеостанцию СМП-1. Прибор размером со смартфон способен измерять целый ряд параметров: влажность, скорость ветра, температуру, давление. Он рассчитан на работу в экстремальных условиях при температуре до –50 градусов, что позволяет применять радиостанцию в полярных широтах.Семен БорисовБоевой модуль "Охотник" производства НПО "Электромашина" поставили на серийный выпуск после успешно проведенных испытаний. Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе инженерных и сухопутных. Стабилизированная дистанционно управляемая платформа модуля предназначена для ведения боевых действий и наблюдения из защищенного места размещения стрелка. Начались государственные испытания БМП и БТР на платформе "Бумеранг". Опытно-промышленная партия в ближайшее время появится в войсках. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом. Средне-Невский судостроительный завод передало Военно-морскому флоту Российской Федерации новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов». При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. В НПО «Здоровье нации» разработали материал-антисептик. Он способен уничтожать вирусы и бактерии за несколько секунд после того, как они на него попадут. Из этой материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров. В Роспотребнадзоре подтвердили защитные свойства материала и его безопасность для людей. Одним словом, от этой «разрухи и безнадёги», слёзы сжимаются в кулак, дорогие друзья, и волосы стынут в жилах!Семен БорисовИ ведь это еще не конец! ТеРРан разошёлся ни на шутку и не собирается останавливаться: Президент поставил регионам задачу создавать высокотехнологичные рабочие места. Эксперты рассказали о том, справятся ли на местах с поручением, а также назвали факторы, которые существенно затрудняют путь к цели. Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов: Высокотехнологичность подразумевает достаточно сложное производство. Регионы, как правило, в состоянии создавать только рабочие места в сфере инфраструктурного строительства, которые высокотехнологичностью не отличаются. Единственные объекты, которые могут быть созданы по инициативе не бизнеса, а региональных властей и при этом подразумевающие использование высоких технологий – медицинские центры. Начинать стоит с создания высококачественного образования, но это - долгий путь. И ждать отдачи не ранее чем через 10-15 лет. Примерно столько времени и заняло формирование инфраструктуры и в Силиконовой долине, и в новосибирском Академгородке. Директор центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко: Если задача по созданию высокотехнологичных рабочих мест поставлена, то она, конечно, будет выполнена. Как минимум, на бумаге. Но есть несколько нюансов. Во-первых, в каких отраслях будут созданы такие места? Традиционно в нашей стране они связаны с ВПК и технологиями двойного назначения. Там мы пока конкурентоспособны. В остальных сферах с этим сложнее. Хотя перспективны были бы медицина и здравоохранение, нишевые решения в IT, энергетика и технологии безопасности. Во-вторых, для этих целей, в общем-то, создавались ОЭЗ. Требовать от регионов без специальных программ господдержки прорывных результатов было бы странно. В-третьих, высокотехнологичные рабочие места создаются в не государственном секторе, а значит потребуются некие стимулирующие меры - налоговые послабления, дотации, господряды.GrandadСоздать высокотехнологичные рабочие места Путин обещал почти с самого начала своего президенства. Даже, сгоряча, указал сроки этого. Но сроки прошли, результаты обратные.Семен БорисовСогласен,но ведь и Москва не сразу строилась,а перемены заметны.Или всё вокруг так плохо?Ветер Ивановичесли все так хорошо, то почему так плохо? Тарифы ЖКХ, цены на ВСЕ растут, народ нищает, друзья-олигархи богатеют(может зависимость какая-то есть), может про это вам тоже напишут, а вы нам расскажете. Вы если каким -нибудь гавайцам бы это рассказывали, а то нам, мы же тут живем и Великую Заботу Великого Кормчего на себе очень хорошо ощущаем.АлексейКонкретно Вы не указали какая бессрочная обида гложет вашу душу?ОЛЕГ VinogradovПозвольте усилить акцент: ему расскажут и он нам напишет!Семен БорисовНе вижу что вам плохо,вот компом владеете,небось и квартирка,и гараж с машинкой имеется?Так вы уж позаботьтесь о себе и своих близких,чтобы им было хорошо и они богатели,иль с умишком не очень,ну тоды звиняйте!!!Леонтий СалдаевДа все плохо!Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: "В этом году мы набрали инопланетян" “Нез наю”, “генирал” и “через-чюр” — возможно, именно такое написание слов мы увидим в газетах лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ получат свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники. Как и ожидалось, проверочные работы новобранцев в вузах обернулись скандалом. Подробнее об этом рассказала доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия Николаева. — Первокурсники журфака только что написали проверочный диктант по русскому языку. Подтвердили ли они оценки, с которыми поступали? — Установочные диктанты для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с ними не справляются 3—4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24—25 ошибок. Практически в каждом слове по 3—4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение. — То есть? — Ну что такое, например, по-вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез наю (не знаю), генирал, через-чюр, оррестовать. Причем все это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю диктанты, но такого никогда не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути дела, в этом году мы набрали инопланетян. — У вас и правда был такой слабый набор? — В том-то и дело, что формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не просто “пятерка”, а “суперпятерка”, поскольку отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов. И это очень скверно, поскольку, когда ребята завалят первую же сессию, нам скажут: “Вы получили “супертовар”. А сейчас ребята не могут воспроизвести простеньких русских слов. Как это вам удалось сделать из суперотличников супердвоечников?!” Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ победители олимпиад и золотые медалисты не смогли поступить на дневное отделение: все они учатся на вечернем. Мало и москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться. Сколько-то самых безнадежных студентов нам удалось отсечь с помощью творческого конкурса. А вот что получил, скажем, филфак, страшно даже подумать. Это национальная катастрофа! — В чем ее причина? — В какой-то степени в “олбанском” интернет-языке. Однако главная беда — ЕГЭ. По словам первокурсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями — все время лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не умеют не только писать, но и читать: просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях. Например, полное отсутствие представлений об историческом процессе: говорят, что университет был основан в прошлом, ХХ веке, но при императрице Екатерине.Леонтий Салдаев— С этим можно что-то сделать? — По итогам диктанта прошло заседание факультетского ученого совета. Вырабатываем экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем, но надо понимать: компенсировать пробелы с возрастом все труднее, и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти занятия в нашем учебном плане нет. Так что, боюсь, кого-то придется отчислить, хотя ребята не дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности. — Многих можете потерять? — Не исключаю, что каждого пятого первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на дне. Ребята, кстати, и сами понимают, что дело плохо, хотят учиться, готовы бегать по дополнительным занятиям. С некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 ошибок и расплакались." Да, уж! Мимо этой информации нельзя пройти, оставшись равнодушным. Кем они станут, эти нынешние студенты? Как и чему они будут учить следующие поколения? Или уже не будут? Помнится, какой-то дядька говорил, что и четырёх классов вполне достаточно... Предпосылки зрели давно, неграмотность стала привычной, и на фразы, произнесённые дикторами ЦТ, вроде "порядка пятиста человек", уже никто не обращает внимания. Это норма, увы. А ведь это было только начало всеобщей (а она уже таковой стала) неграмотности. Пушкинский русский исчез практически полностью. "Ёшный", "ейный", " евойный", "ихний" - прочно вошли в обиход, и, даже звуча из телевизоров, уже не вызывают улыбку у подавляющего большинства прильнувших к экранам. Безграмотность стала нормой. ЕГЭ и "реформа" образования сделали своё чёрное дело. Неужели это не ясно верхам, ратующим за продолжение образовательной вакханалии? Почему нельзя отменить глупость? Не хочется думать, что это делается специально, да результаты говорят о другом. "Левые" учебники в школах, бессмысленные рабочие тетради, где только и надо, что вставить в слове нужную буковку, и Т9, в виде корректора для самых "продвинутых" учеников... Теперь на помощь ЕГЭ пришла дистанционка. Видимо, темпы деградации не так быстры. Народ, куда катимся?! "Не" и "ни", " ча" и "ща", " тся" и "ться" - давно уже вне всяких правил. Про "кто то" - вообще молчу. И всё больше "умников" в комментариях к замечаниям по поводу безграмотности того или иного автора: "Ну чё вы взъелись? Ведь смысл понятен!". Понятен. Пока. Тут один претендент на работу в анкетной графе "Образование" написал - "ВИСЧЕЕ. ФЕЛФАК". Мы с коллегами долго смеялись, а потом вдруг одновременно замолчали, и всем захотелось заплакать, как тем девчонкам, написавшим с 15-ю ошибками диктант в виде любовной записки.Алексей СмирновВ Москве заметны. кто бы спорил, а на периферии изменений практически нет. Хотя. проживающих в малых населённых пунктах страны примерно столько же. сколь и граждан в крупных городах.Александр КондрашовДа нет, всё "прекрасно": дети глупеют, люди злятся, медицина разваливается (в общем), коррупция процветает, будущее видится только в жестком тоталитарном обществе... Читаешь прессу или в инете статьи - ощущение, что пишут не наши, не русские люди, а реальный машинный перевод 90-х. Грамотность вообще отсутствует...Александр КондрашовИ, что важно для русских, - цинизм, ростовщичество, торгашество цветут и пахнут. Это не из русского мира, это противоречит русскому миру. А машины, компы - это все тоже оттуда. Как и "блага" цифровизации.Семен БорисовАлександр Дугин, лидер Международного евразийского движения: Путин с самого начала своего правления начал выводить Россию из-под влияния Запада и его глобалистских структур. С каждым шагом Россия становилась все более независимой и суверенной. Она не только прекратила распад, который начался при Горбачеве и продолжался при Ельцине, но стала расширять территории и геополитическое влияние. По мере того, как курс России становился все более самостоятельным, росло давление со стороны Запада. А Путин и лояльные ему силы в России подвергались систематической демонизации с криминальным уклоном. В глазах либералов отношения с Россией приобретали все более выраженный идеологический характер. Поддержка же Путиным консервативных ценностей, в том числе и их закрепление в Конституции, окончательно делало его в глазах Запада врагом либерализма. Другим врагом был мощный экономически национал-коммунистический Китай. Но в случае Китая наличие не либеральной идеологии было очевидно. Москва же продолжала, как ей казалось, играть по либеральным правилам, хотя Запад этого не признавал. Именно поэтому вокруг Путина сохранились либералы эпохи 90-х, вплоть до лидеров самых радикальных либеральных партий – таких как СПС. Никуда не исчезло финансируемое государством ультралиберальное радио «Эхо Москвы». Спокойно продолжают работать многочисленные либеральные СМИ, как признанные иностранными агентами, так и непризнанные. Большинство политической элиты и экономической элиты, за исключением силовиков, также остаются либералами. И спят и видят, когда Путин уйдет, чтобы вернув Крым, снова влиться в единый глобальный мир, получив взамен место в интернациональной либеральной элите. Это уже было в 90-е и в любой момент может повториться. Пока Путин у власти, этого, конечно, не произойдет. Но и при нем Россия подошла к критической черте, когда для полноценного укрепления суверенитета необходимо однозначно утвердить свою собственную суверенную идеологию. Она, естественно, не может быть либеральной. Либо либерализм (то есть в конце концов гегемония Запада и Мировое Правительство). Либо полноценный и всеобъемлющий суверенитет. Но и возврат к коммунизму, а тем более национализм в полиэтническом и многоконфессиональным российском обществе, невозможны. Суверенная идеология естественнее всего могла бы сложиться на основании принципа наследия Империи (причем двойного, как Византии, так и Чингисхана) в сочетании с защитой духа, традиции и идентичности. Такая новая Империя могла бы быть народной, социальной и евразийской, то есть открытой к интеграции. Действовать в операционной среде либерализма далее невозможно. В многополярном мире только тот является субъектом, кто обладает собственной устойчивой и сильной идеологией. Это важнейший компонент суверенитета. По ту сторону сиюминутных чисто технических задач, таких как предвыборная суета (при полностью бессильном и бессмысленном, и при этом жестко контролируемом – что очень хорошо! – парламенте) перед Путиным и Кремлем стоит именно эта стратегическая цель. Без Государственной Идеи дальше России не выстоять.Семен ЖаровСемен Борисов, лично я считаю, что страна лишь тогда становится полностью НЕЗАВИСИМОЙ, когда эта страна, при необходимости и мобилизации ВСЕХ своих ресурсов, способна в кратчайшие сроки ПОЛНОСТЬЮ обеспечить себя ВСЕМ необходимым и в достаточном количестве!!!... ... Эту СПОСОБНОСТЬ в полной мере продемонстрировал СССР во время ВОВ и во время послевоенного восстановления!!! ... Укажите, пожалуйста, ВСЁ в России, СПОСОБНОЕ в кратчайшие сроки обеспечить Россию с её народом в ПОЛНОЙ мере ВСЕМ необходимым для самостоятельной жизни и причём ТОЛЬКО за счёт СВОИХ ресурсов!!! ... Если ЧЕГО-ТО не будет стране хватать (Пусть даже галош!), то о КАКОЙ самостоятельности страны можно вести речь???Ветер Ивановичоднако врагу народа ельцину памятники ставит и его именем библиотеки и центры называет, а другого врага народа горбачева с теплотой такой сыновней с днем рождения поздравляет, пенсион ему назначает аж 12000 долларов. Наводит на мысль чего это он так ласково с врагами то, что страну разваливали, может не знает чего о них, может ему как-то намекнуть, что дескать враги они народа рассейского. А еще может быть вовсе не враги они, может бились эти добры молодцы с либеральной элитой, да не получалося у них, потому как не было у них этих самых сил лояльных, демонизированных, с криминальным уклоном, а у Него есть и много.АлексейМы самостоятельно жили в те времена, на каждом километре была контрольно-следовая полоса и в засаде сидел Никита Карацупа с Индусом, чтобы всем обеспеченный народ из рая не бежал. Почитайте повесть тверского купца Афанасия Никитина "Хождение за три моря" ......и Вы узнаете что во все времена торговала Русь со многими странами мира. Кремль строил итальянский архитектор. Ломоносов в Германии изучал передовые науки того времени. Купить Ботинки фирмы Саламандер и Цебо, финские сапожки каждый советский гражданин считал за счастье.Семен БорисовДиву даюсь,как вы живёте и выживаете в стране отданной врагу на растерзание,да ешё и пишете жалостливые комменты?А СССР умер,его уже нет и не будет,хватит жить вчера,и всем необходимым для самостоятельной жизни попробуйте обеспечить себя сами,для этого и живёте!Возможностей доХ,попробуйте оторвать зад от компа и увидите сколько их!Развалить и попасть под влияние было просто,но вам же хотелось жить как на Западе: -джинсы,кола,бубль-гум,теперь это всё у вас есть!Но вам опять чего то не хватает,а вот самостоятельности у России хватает,иначе бы Штаты и Запад не верещали как свиньи перед забоемСемен БорисовНе завидуйте(или вам тоже памятник нужен?),это всё пыль и она рассеется!А вообще это наша история и страна должна знать своих разрушителей в лицо,или вам было бы спокойней если бы Горбачёва и Ельцина расстреляли как Чаушеску???Семен ЖаровАлексей, Вы с таким убеждением говорите о МОЁМ счастье в иностранных товарах и жизни за рубежом, что я готов уже ПРЕДАТЬ действительное СВОЁ счастье, которое (Прекрасно ЭТО помню!) заключалось в ВОЗМОЖНОСТИ в полную меру своих сил УЧИТЬСЯ, ТРУДИТЬСЯ и ВИДЕТЬ, КАК хорошеет моя Родина СССР-Россия, благодаря стараниям родителей моих и своим собственным!!!... ... И я ЭТО ВИДЕЛ и УЧАСТВОВАЛ в ЭТОМ расцвете своей Родины СССР-России!!! >> == А Вы, Алексей, можете похвалиться и гордиться ЧЕМ-ТО ПОЛЕЗНЫМ и ВЫСОКОМОРАЛЬНЫМ в своей жизни???Семен ЖаровЯ ЖИЛ и ЖИВУ, Семен Борисов, как и мои родители, для блага Родины своей (С этим БЛАГОМ можете познакомиться в моём ответе Алексею немного выше!)!!!... ... А оценить САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ моей Родины в руках современной Власти я смогу лишь ТОГДА, КОГДА познакомлюсь с Вашим ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ всего и вся, необходимого для самостоятельной жизни России (Можете перечислить ТО, ЧЕГО не хватает России!... ЭТОГО, по-Вашему, вообще может НЕ оказаться!)!!! -------------------------------------- "... а вот самостоятельности у России хватает,иначе бы Штаты и Запад не верещали как свиньи перед забоем"... ... А заграница во ВСЕ времена "верещали как свиньи перед забоем" и пыталась уничтожить Русь!!!Юрий ДжиоевВот именно, если страна с огромными природными и интеллектуальными ресурсами, оставшийся нам от СССР не способна прокормить свое население в 146 миллионов, то о какой самостоятельности может идти речь этой страны под названием-Россия?!АлексейВо первых-Путин В.В. родился в советские времена, жизнь знает не по наслышке и своей жизнью доказал всем нам, что человек он довольно не глупый, в трудные для России времена принял на себя всю ответственность за судьбу страны. И, надо признать, сработал на благо народа России он замечательно. Второе, Россия, как государство занимает свое достойное место на планете не одну сотню лет, ее история началась в далекой древности и продолжается сегодня. Советский союз, это государство, основанное по принципу-разделяй и властвуй на просторах Российской империи, закованное от всего мира в оковы вражды, и ушедшее в аналы истории вместе с , в бозе почившими, его основателями. Что касается меня, то я прожил долгую жизнь в трудах и заботах для благополучия своих соратников и членов своей семьи. Были удачи, были и достижения о которых рассказывать вам мне не досуг. Живу я в России, в Отечестве своих предков, живу хорошо и дети мои, и родственники мои тоже живут хорошо на своей земле. Чего и вам желаю.Семен ЖаровА может мы, Юрий, СТРОИМ свои сомнения-заблуждения НА ПЕСКЕ???Александр КондрашовВообще напоминает отчет пионера перед партийным боссом!Александр КондрашовЯ не считал, так, что не пишите за "каждого советского гражданина". Я работал и любил свою работу!Дым Дымыч==заявление Путина о галошах, которые по его версии только и умели делать в СССР:== Язык шпиона - враг для любого шпиона.elem FirsovТак заявить о прошлых производственных, научных, экономических возможностях страны может только или равнодушный, ничего не знающий о прошлом человек или сильно ее ненавидящий, все-то, что его окружало в те времена, а за что он(Путин) должен ее любить, вырос на улице, во дворе, родители, просто родители, никто, сам особых способностей не имел, чтоб не получать по соплям пошел заниматься спортом, через спорт и отучился в институте, там же предложили или вербанули, вообщем его "любовь" к своему прошлому и прошлому страны понятна, ненавидит, а отсюда и нынешнее стремление и желание "Делать Бабки", "Бабки надо Делать", слова самого В.В.П. и вдруг на представившихся административных, неограниченных, финансовых возможностях проявилась, ранее скрытая тяга к "султанской" роскоши, как пример: собственное казино, аквадискотека, и зал с подиумом и шестом для демонстрации и просмотра женского совершенства, да, еще собственная кальянная, Уважаемые Господа, у какого Генерального Секретаря на даче была своя кальянная или подиум с шестом, это пример полного переждения из руководителя в "тайного" диктатора, почему тайного, потому что говорит одно, делает другое и вывод, долой!!!АЕАлександр ЕньшинОн просто предатель, и тяготится этим. 0ЕНевгений начисТоварищи! Что вы несёте? Не ищите чёрную кошку в чёрной комнате,тем более,что там ее нет… В.В. Путин тоже из СССР и знает жизнь в Стране не по рассказам. Да и в КГБ просто так не брали. Вы представьте какой информацией он обладает. В архивах до сих пор находиться секретная информация о СССР. Тольяттинский автозавод жив благодаря решению В.Путина. Фраза о галошах-образ! Да,войну выйграли,в космос летали,в спорте побеждали,но зерно 70 лет закупали у капиталистов,очереди на жилье,в детские сады,с продуктами проблемы. Но мы были молоды и это была наша жизнь!Валерий ПашнинНу, Автор, Вы даете. У многих таких подобных Вам авторов, любящих вспоминать фразу Путина В.В. про галоши, где только и как не вспоминали. Но Вы всех превзошли. Приписали Президенту антипатриотизм. Почему Вы не привели полностью то о чем говорил Путин В.В. в 2012 году. Потому что Вы все вывернули наизнанку и Вам хотелось оскорбить нашего Президента. Вот так и рождается ложь.ИИринаХа ,ну тогда и объясните нам ,за каким чертом Путин ляпнул про эти калоши ?ИИринаВ этом коротком видео "Путин и калоши ", вся сущность врагов СССР и советского народа -и оклеветать тех ,и трусливо свалить на тех вину и ответственность за то ,что сами враги СССР сотворили , и то ,что для врагов СССР главное -побольше вывести из России всего,и "гордиться " этим . .Александр ЯпринцевА в путинской России, даже калоши не способны производить. Способны только разворовывать НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ и вывозить за бугор. Сталин за 10 лет восстановил всё производство после ВОВ, а тут за 30 лет..КУ-КУ--КУ.Валерий ЕмельяновКоммунист не справившийся с управлением и развалившим СССР это пишет,провокатор и подлец.Скиф ТуранНадоело тыканье всяких остолопов о цитате В.В.Путина про производство в СССР, каждый раз, как обсуждается достижения СССР в военной или космической теме. Читайте первоисточник. ПОЛНАЯ ЦИТАТА ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: "Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили (и руками махать не надо), было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело. У нас была оборонка – классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку. Из зала: …И первый спутник. В.Путин: И первый спутник, и первый человек в космосе – это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения. Но товары народного потребления… Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ‑то знает, что было и чего не было. И Путин таки правду говорил, нравится вам она или нет. Хотите оспорить качество советских товаров народного потребления - флаг вам в руки, как говорится, конечно... Но относительно ВПК не пихайте это высказывание, не позорьтесь. Да и вообще - прежде чем кидаться цитатами - стоит таки изучить источник. Ну, чтобы не выглядеть глупо.Петр ШипиловОн презирает не только всё советское, но и нас всех россиян, особенно русских.Поэтому и такие губительные реформы для народа и страны.Василий ИвановичЧучело, тебя даже бабы презирают, утри сопли с подбородкаАлександр КондрашовИзвестная русская поговорка: если человек дурак, то это на всю жизнь!АлексейГалошами заменили лапти в СССР, поэтому контроль за их качеством был на высоком уровне.Комментировать
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