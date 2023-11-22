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Ограблен супермаркет жены Месси в Росарио. Преступники похитили 8 млн песо из автомобиля, которым управляла сестра Антонеллы

Ограблен супермаркет жены Месси в Росарио. Преступники похитили 8 млн песо из автомобиля, которым управляла сестра Антонеллы

Как передает Infobae, в среду утром в центре Росарио было совершено ограбление автомобиля Chevrolet Onix, в котором Агустина, двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо, и еще два сотрудника магазина перевозили деньги в банк.

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