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Регион 29

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В Архангельской области открылись 718 избирательных участков на выборах в Госдуму

В Архангельской области открылись 718 избирательных участков на выборах в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы, регионального Собрания и органов местного самоуправления пройдут в Поморье с 18 по 20 сентября, ситуация на участках остается штатной.

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