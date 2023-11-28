Эксперт Глухов заявил, что кофе в России подорожал из-за ослабления рубля

Директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов заявил, что основной причиной подорожания в этом году кофе в России стал рост курса доллара, но в следующем году стабильный рубль сможет сдержать цены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии