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Писавшие письма террористам задержаны в отделении "Яблока" в Екатеринбурге

Писавшие письма террористам задержаны в отделении "Яблока" в Екатеринбурге

ИЗВЕСТИЯ В отделении партии "Яблоко" в Екатеринбурге правоохранители задержали участников акции "Вечер письма политзаключенных", которые пытались установить связь с террористами и экстремистами, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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