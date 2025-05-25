Писавшие письма террористам задержаны в отделении "Яблока" в Екатеринбурге

ИЗВЕСТИЯ В отделении партии "Яблоко" в Екатеринбурге правоохранители задержали участников акции "Вечер письма политзаключенных", которые пытались установить связь с террористами и экстремистами, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии