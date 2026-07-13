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«Укроборонпром» уволил руководителей после взрыва склада боеприпасов под Киевом

«Укроборонпром» уволил руководителей после взрыва склада боеприпасов под Киевом

Предварительное расследование выявило нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасовАО «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром») уволило руководителей двух государственных предприятий после взрыва склада боеприпасов в городе Вишневое Киевской области, произошедшего после российского удара по складу.

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