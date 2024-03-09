В WADA объяснили важность допинг-тестов Валиевой для её возвращения

Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.фото: facebook.com/RusOlympicCommittee (запрещена в РФ, входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России)--> Российской фигуристке Камиле Валиевой придётся и в дальнейшем проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.