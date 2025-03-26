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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree решили отказаться от Denuvo по ...

Разработчики метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree решили отказаться от Denuvo по ...

Разработчики метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree решили отказаться от Denuvo по просьбе сообществаРазработчики мрачной метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch опубликовали в Steam новость, в которой сообщили, что по просьбе сообщества решили отказаться от анти-пиратской защиты Denuvo и вообще любой другой DRM в игре.

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