Разработчики метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree решили отказаться от Denuvo по просьбе сообществаРазработчики мрачной метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch опубликовали в Steam новость, в которой сообщили, что по просьбе сообщества решили отказаться от анти-пиратской защиты Denuvo и вообще любой другой DRM в игре.