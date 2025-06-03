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Царьград

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Учёные из России создают пептид CC-18: ускоряет заживление ран на 17%

Учёные из России создают пептид CC-18: ускоряет заживление ран на 17%

Российские учёные из Калининграда, Екатеринбурга и Москвы создали пептид CC-18, ускоряющий заживление кожных ран на 17%.

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