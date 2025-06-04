Школьница из Вельска получила главную роль в художественном фильме

Вельчанку Амалию Мотовилову утвердили на главную роль в полнометражном фильме «Артефакты».Амалия — разносторонняя личность: она занимается танцами, вокалом, игрой на гитаре и декоративно-прикладным искусством.
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