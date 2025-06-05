Молодёжный форум «Команда 29» объединит участников из трёх городов Поморья

С 8 августа по 2 октября в Поморье состоится межрегиональный форум. В нём примут участие более 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов СЗФО, включая представителей молодёжных объединений, предпринимателей, волонтёров, студентов и авторов проектов для развития региона.