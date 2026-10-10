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«Кексы» из куриной грудки вместо надоевших котлет. Вкусно, полезно и не навредит фигуре. И домашним понравится.

Такие куриные «кексы» получаются очень вкусными и сочными, несмотря на то, что готовятся из куриной грудки.

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