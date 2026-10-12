Летевший из США в Нидерланды самолет подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном.
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