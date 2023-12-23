Удальцов раскритиковал КПРФ за решение выдвинуть Харитонова кандидатом на выборах президента России

Окончательное решение примут на съезде партии, который проходит 23 декабряКоординатор «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал не самым удачным решением пленума ЦК КПРФ рекомендовать депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента России.