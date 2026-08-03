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Несекретные материалы

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Положительная оценка CHMP поддерживает более широкое применение препарата Repatha компании Amgen для снижения риска первого инфаркта или инсульта

Компания Amgen объявила, что Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) принял положительное заключение по препарату Repatha (эволокумаб) для взрослых с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленными атеросклерозом, или высоким риском их развития для снижения сердечно-сосудистого риска за счет понижения уровня Хс ЛПНП в дополнение к коррекции других факторов риска.

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