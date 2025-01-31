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"У русских нервы уже на пределе". Ультиматум Путину по Приднестровью. На кону десятки тысяч жизней. "Жнецы" захватили воздушное пространство

"У русских нервы уже на пределе". Ультиматум Путину по Приднестровью. На кону десятки тысяч жизней. "Жнецы" захватили воздушное пространство

Одна из целей курской авантюры ВСУ, спланированной натовскими чиновниками и генералами – оттянуть наши силы не только с Донбасса, снизив динамику нашего продвижения, но и оттянуть силы с Херсонского направления, прямую угрозы боевикам в Николаевской и Одесской областям, с территории которого наши защитники могли бы при необходимости зайти в Приднестровье, особенно с учётом того, что в последнее время НАТО даёт конкретные агрессивные сигналы о вводе "миротворцев".

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