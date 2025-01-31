"У русских нервы уже на пределе". Ультиматум Путину по Приднестровью. На кону десятки тысяч жизней. "Жнецы" захватили воздушное пространство

Одна из целей курской авантюры ВСУ, спланированной натовскими чиновниками и генералами – оттянуть наши силы не только с Донбасса, снизив динамику нашего продвижения, но и оттянуть силы с Херсонского направления, прямую угрозы боевикам в Николаевской и Одесской областям, с территории которого наши защитники могли бы при необходимости зайти в Приднестровье, особенно с учётом того, что в последнее время НАТО даёт конкретные агрессивные сигналы о вводе "миротворцев".