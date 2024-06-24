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Венгрия прервала 8-матчевую серию без побед на Евро. Антирекорд у сборной СССР/России – 9 игр

Венгрия прервала 8-матчевую серию без побед на Евро. Антирекорд у сборной СССР/России – 9 игр

Венгры обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024. Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России – 9 матчей подряд без побед с 1988 по 2004 год.

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