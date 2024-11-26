БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Беспилотники прорвались на три авиабазы Великобритании с американскими Ф-35. "Эпидемия дронов" с США перекинулась на страны НАТО

Беспилотники прорвались на три авиабазы Великобритании с американскими Ф-35. "Эпидемия дронов" с США перекинулась на страны НАТО

Буквально накануне мы делали материал о том, как целая группа загадочных беспилотников атаковала арсенал Пикатинни в Нью-Джерси и издевательски кружась, до смерти испугала службы безопасности крупнейшего хранилища боеприпасов в Северной Америке.

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