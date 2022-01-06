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В Казахстане погибли десятки человек, Токаев дал срочные поручения. Хроника

В Казахстане погибли десятки человек, Токаев дал срочные поручения. Хроника

В заявлении комендатуры города указывается, что в Алма-Ате «бесчинствуют высокоорганизованные банды», чье нападение «является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства»На территории Казахстана не утихают протесты и беспорядки.

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