В Казахстане погибли десятки человек, Токаев дал срочные поручения. Хроника

В заявлении комендатуры города указывается, что в Алма-Ате «бесчинствуют высокоорганизованные банды», чье нападение «является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства»На территории Казахстана не утихают протесты и беспорядки.
В заявлении комендатуры города указывается, что в Алма-Ате «бесчинствуют высокоорганизованные банды», чье нападение «является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства»На территории Казахстана не утихают протесты и беспорядки.
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