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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

«Росгосстрах»: в этом году мотоциклисты начали страховать ОСАГО раньше обычного

«Росгосстрах»: в этом году мотоциклисты начали страховать ОСАГО раньше обычного

Многие российские мотоциклисты в этом году начали готовиться к открытию сезона раньше обычного. Как показывает статистика «Росгосстраха», в марте владельцы мототехники оформили в компании на 16% больше полисов ОСАГО, чем в первый месяц весны 2024-го.

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