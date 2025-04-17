«Росгосстрах»: в этом году мотоциклисты начали страховать ОСАГО раньше обычного

Многие российские мотоциклисты в этом году начали готовиться к открытию сезона раньше обычного. Как показывает статистика «Росгосстраха», в марте владельцы мототехники оформили в компании на 16% больше полисов ОСАГО, чем в первый месяц весны 2024-го.